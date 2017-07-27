İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur doluyla birlikte etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağış nedeniyle Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. İstanbul’un bir çok ilçesinde hayatı felç eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış maddi hasara da neden oldu. Dolu yağışı bazı evlerin ve otomobillerin camlarının kırılmasına da yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmurla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü.Şiddetli yağmur ve dolu bölgede etkisini sürdürüyor.



Haydarpaşa ve Kağıthane’de patlama ve yangın

Şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı’ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi. Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Afet benzeri yağışın sürdüğü sırada Kurtuluş’taki Ermeni mezarlığının duvarı çöktü. Çöken parçaların altında kalanlar oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kağıthane’de depo olduğu belirtilen bir noktaya yıldırım isabet etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor..

Köprüde trafik durdu

Şiddetli yağış nedeniyle köprüde trafik geçici olarak durdu. Yaklaşık 15 dakika sonra trafik ağır biçimde işlemeye başladı.

Duraklara sığındılar

Aniden başlayan şiddetli dolu yağışı sokaktaki yurttaşlar arasında paniğe neden oldu. Mecidiyeköy’de bir anda bastıran doludan kaçanlar metrobüs ve metro duraklarına sığındı. Bir deniz otobüsünün kayalıklara oturduğu ve Boğaz’da hareket edemeyen vapurlarda yolculara can yeleği dağıtıldığı bildiriliyor.

Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.Uzunçayır’da üst geçitin korkuluğundaki reklam panosu metrobüs yoluna düştü. Metrobüs seferleri yapılamıyor.

Vatandaşların amatör kamera görüntülerine ilginç enstantaneler takıldı. Bir görüntüde Acıbadem’de sokak ortasında balık görüntüsü, diğerinde ise yağmur ve dolunun şehrin üstündeki fırtınanın inanılmaz boyutları yansıdı.

EDİRNE’DE YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Yağışlar gün boyunca Marmara ve Trakya bölgelerinin farklı kesimlerinde etkili oldu. Edirne’de yumurta, Balıkesir’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı haberleri ajansların görüntüleri ve vatandaşların kameralarına yansıdı. Görenleri şaşırttı.

Edirne’de son bir haftadır hava sıcaklığı ortalama 40 derecelerde seyrederken, bugün öğle saatlerinde Bulgaristan üzerinden gelen yağmur bulutları Kapıkule’de gurbetçilere dolu sürprizi yaşattı. Edirne’de aşırı sıcakların ardından öğle saatlerinde Kapıkule’de aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kapıkule’de kısa süre etkili olan dolunun bazı ekili tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.