Almanya Türkiye arasındaki kriz turizmi vurdu. Almanların Türkiye hakkında ne düşündüklerine dair yapılan anketlerde, Almanların Türkiye’de tatil yapmaktan kaçındığı sonucu çıktı. Der Spiegel’in yaptığı bir ankete göre, 5092 katılımcının yüzde 92’si Türkiye’deki mevcut siyasi koşullar altında bu ülkeye tatile gitmeyi düşünmüyor.

Kamuoyu araştırması enstitüsü YouGov’un anketinde de benzer sonuçlar çıktı. Mevcut durumda Türkiye’ye ankete katılanların sadece yüzde 5’i seyahat etmek isterken, yüzde 89’u Türkiye’ye tatile gitmeyeceğini söyledi.

Ankette 10 Almandan 8’i Türkiye’nin demokrasi olduğuna inanmadığını söylerken, ikili ilişkilerdeki mevcut gerginlik nedeniyle Berlin’in tutumunun Ankara’ya karşı sertleşmesini isteyenler de aynı şekilde çoğunlukta.

Türkiye’nin AB üyeliği için ise ankete katılan Almanların yüzde 84’ü karşı olduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 82’si ise Türk siyasetçilere Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesini istedi.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye’de tutuklanmasının ardından iki ülke ilişkileri tekrar krize girdi. Almanya Türkiye ilişkilerindeki gerginlik 16 Nisan referandumu döneminde Almanya’nın Türk siyasetçilerin kampanya etkinliklerini engellemesi, bunun üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi uygulamaları” benzetmesi ve sonrasında Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ve daha sonra Konya’daki NATO üssündeki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi ile tırmanarak devam ediyor.