Türkiye’de kontrollü darbe ve sonrasında çıkarılan OHAL ile hukuktan ziyade orman kanunları devrede. Zonguldak Ereğli’de 6 çocuk annesi Meryem Şentürk 7 gün önce gözaltına alındı ve tutuklandı. “Eşin gelsin seni bırakalım” diye tehdit edilen Şentürk’ün ve çocuklarının birçok hastalığı da bulunuyor. Buna rağmen Şentürk tutuklu.

Meryem Şentürk, Zonguldak Ereğli’de 19 Temmuz’da gözaltına alındı. Aynı gün tutuklanan 6 çocuk annesi Şentürk, Zonguldak Beycuma Cezaevi’ne götürüldü. Meryem Şentürk, daha sonra Düzce Cezaevi’ne nakledildi.

‘Çocukları şeker hastası, iğne vuruluyor!’

Ev hanımı Meryem Hanım’ın troid bezinde rahatsızlık var. 9 yaşındaki ikizlerinden biri şeker hastası. Minik Betül, insülin kullanıyor, anne bakımına ihtiyacı var. İkizlerden diğeri Nihal ise geceleri sürekli ağlıyor, uyuyamıyor.

‘Eşin gelsin yarım saate seni bırakalım’

Meryem Şentürk, ‘eşin gelsin seni yarım saate bırakalım’ tehditlerine maruz kalıyor. Şentürk’ün, hastalıklarına rağmen tutukluluğu devam ediyor.