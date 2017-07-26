Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Endonezya’da düzenlenen fizik olimpiyatlarında Romanya’yı Avrupa birincisi yapan öğrenci ve öğretmenlerini kutladı.

Kendisi de fizik öğretmenliğinden gelen Iohannis, sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı kutlama mesajında, Romen öğrencilerin uluslararası fizik olimpiyatlarında yakaladıkları olağanüstü başarıdan gurur duyduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Iohannis, şu değerlendirmeyi yaptı: “Endonezya’da düzenlenen fizik olimpiyatlarında öğrencilerimiz 4 altın 1 gümüş madalya ile ülkemizi Avrupa birinciliğine taşıma başarısı gösterdi. Öncelikle öğrenci ve öğretmenlerimizin yüksek performansından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Benim için özel bir alan olan fizikte ülkemizi dünyanın da ilk 5 ülkesi arasına girdirmeyi başardılar. Yüksek azim, çaba ve gayretlerinden dolayı başarılı öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

Endonezya’nın Yogyakarta şehrinde düzenlenen uluslararası fizik olimpiyatlarında Romanya, 4 altın 1 gümüş madalya ile Avrupa Şampiyonu olmuştu. Romanya’yı şampiyonluğa, 3 altın madalya ile Lumina öğrencileri taşımıştı.