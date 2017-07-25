Endonezya’nın Yogyakarta şehrinde düzenlenen uluslararası fizik olimpiyatlarında Romanya, 4 altın 1 gümüş madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu. Romanya’yı şampiyonluğa, 3 altın madalya ile Lumina öğrencileri taşıdı.

16-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Fizik Olimpiyatlarına 88 ülkeden toplam 424 öğrenci katıldı. Romen öğrenciler, ülkelerine Avrupa Şampiyonluğunu kazandırmanın yanı sıra dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdirmeyi de başardı.

Bu sene 48’incisi düzenlenen Fizik Olimpiyatlarında Romanya’nın kazandığı 4 altın madalya’nın 3’ünü Lumina öğrencileri kazandı.

Ekip başkanlığını da yine Lumina öğretmenlerinden Delia Davidescu’nun yaptığı kafile bugün ülkeye döndü. Öğrenciler, Olimpiyatlardan dönüşte Bükreş Henri Coanda Havalimanında Eğitim Bakanlığı yetkilileri, aileleri ve öğretmenleri tarafından çiçeklerle karşıladı. Romanya’nın gururu öğrencilerin başarısı yazılı ve görsel medyada geniş şekilde yer aldı.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERİNDEN KABUL GÖRDÜLER

Lumina’nın başarılı öğrencileri dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul gördü.

Altın madalyalı öğrencilerden Razvan Radu gelecek sene ABD’de bulunan Princeton Üniversitesinde, Anca Dragulescu ise Harward’ta eğtimlerine devam edecekler.