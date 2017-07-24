Almanya ile Türkiye arasında krize neden olan ‘Alman şirketlerinin terör desteklediği’ iddiasında yeni gelişme. Türkiye’nin, Almanya’ya terörü desteklediği belirtilen 680 Alman şirketinin ismini geri çektiği ortaya çıktı. Alman İçişleri Bakanı Sözcüsü Tobias Plate, Türkiye’nin bazı Alman şirketleri ile ilgili yaptığı talebi Cumartesi günü resmi olarak geri çektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın süreçte bu olayı bizzat yalanlamıştı. Sonra iddianın doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konuyla ilgili Alman makamlarından çok sert açıklamalar gelmişti.

Berlin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman İçişleri Bakanı Sözcüsü Tobias Plate, Alman ve Türk içişleri bakanlarının Pazartesi erken saatlerde Türkiye’nin terörizmin finansmanı yönündeki soruşturmasının bir parçası olarak Interpol aracılığıyla Almanya’ya ilettiği yaklaşık 700 Alman şirketini içeren listeye yönelik talebi ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Plate, Türk İçişleri Bakanı’nın konunun bir iletişim problemi olduğunu söylediğini belirtti. Türkiye’nin Almanya’da ya da Türkiye’deki Alman şirketlerini soruşturmadığını belirttiğini söyleyen Plate, Türkiye’nin Alman şirketleri ile ilgili yeni suçlamalar yöneltip yöneltmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Geçen hafta Alman basınına konuşan yetkililer, Türkiye’nin yaklaşık 700 Alman şirketi ile ilgili kendilerine bir liste ilettiğini söylerken, Türk yetkililer böyle bir liste olmadığını belirtmişti. İddiayı ilk olarak Die Zeit gazetesi duyurmuştu; listede Almanya’nın önde gelen şirketleri Daimler ve BASF AG’nin de bulunduğu öne sürülmüştü. Reuters dünkü haberinde, güvenlik kaynağının verdiği sayının Zeit’ın duyurduğunun 10 katı olduğuna dikkat çekti.

Bazı alman şirketlerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle listelendiğine ilişkin iddialar, önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmış, son olarak dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da böyle bir liste olmadığını iddia etmişti.