OHAL döneminde polisin doğumhane kapılarındaki nöbeti devam ediyor. Bu kez adres Adana. Avrupa Hospital Hastanesi’nde doğum yapan Derya Gül’ü gözaltına almak için polis kapıda bekliyor.

Doğum için hastaneye gelen Derya Gül’ün kaydı sisteme girer girmez polis ekipleri hastaneye geldi. Anne doğum yaparken polis gözaltı evraklarını doldurdu. Polisin hala yeni doğum yapmış annenin odasının önündeki nöbeti devam ediyor. Sezaryanla doğum yapan anne ayağa kalkabildiği an polis tarafından gözaltına alınacak ve karnındaki dikişlerle beraber nezarethaneye götürülecek.

Gül’ün ailesi insan hakları savunucularından yardım bekliyor.