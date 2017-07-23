Hizmet gönüllülerinin düzenlediği Festivale ev sahipliği yapan Ploieşti Belediye Başkanı Adrian Florin Dobre, üç gün boyunca festival gönüllerini yalnız bırakmadı. Her gün Festivali gezerek gönüllülere destek veren Dobre, son günde tantuni tavasının başına geçerek kendi eliyle yemek dağıttı.

Festival gönüllüleriyle kahvaltıya katılan Başkan Dobre, tantuni ikramina “ev sahibi biziz, biz ikram etmeliyiz” diyerek tezgahın başına geçti ve ziyaretcilere kendi elleriyle ikram etti.

Festivalin farklı kültürler arasında büyük bir kaynaşmaya vesile olduğuna şahit olduğunu belirten Dobre, kültür organizasyonundan büyük bir mennuniyet duyduğunu ifade ederek gelecek sene festival için daha geniş bir alan sözü verdi.

Şu ana kadar düzenlendiği; Bükreş, Yaş ve Cluj’da büyük bir ilgiyle karşılaşılan festival geçtiğimiz Cuma gününden beri Ploieşti Toma Socolescu parkında da yoğun ilgi görüyor. Festival, bu akşam sona erecek.

Romen-Türk Hizmet gönüllerinin kurduğu Tuna Vakfı’nın, Lumina Eğitim Vakfı, Ploieşti Spectrum Okulu ile ortaklaşa düzenlediği festivale, Ploieşti Belediyesi ve yerel kurumlar da destek veriyor.