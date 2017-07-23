Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mardin Süryani Birliği Derneği’nin Başkanı Yuhanna Aktaş, Süryanilerin mülklerine el konulmasıyla ilgili açıklamasında “Korkarım bir KHK ile Müslüman yapılacağız” dedi.

Mardin’de Süryanilere ait kültürel ve tarihsel varlıkların önce Hazine’ye sonra Diyanet’e verilmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Kilise, manastır, mezarlık gibi mülklerin KHK ile el değiştirmesine bir tepki Midyat’taki Mardin Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş’tan geldi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneğin temsilcisi Yuhanna Aktaş, Artı Gerçek’ten Ömer Faruk Gergerlioğlu’na konuştu, ‘hatadan dönülsün’ çağrısında bulundu.

‘BU HATADAN ACİLEN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR’

“Mahkemeye başvuracağız ama Türkiye’de mahkemelerin durumunu biliyorsunuz” diyen Aktaş, “Bu arada o alanları kullanamayacak mısınız?” sorusuna ise “Malı gasp edilen bizlere karar kesinleşene kadar buraları kullanmanıza müsaade ettik dediler. İhsan etmişler” diye yanıt verdi. Yuhanna Aktaş, ‘geçmişte Avrupa’da yaşayan Süryanilerin bölgeye, ana vatanlarına dönmesi için yoğun çabalar sarf ettiğini, şimdi ise çocuklarını güvenlik ve eğitim için yurt dışına göndermek istediğini söylüyor.

‘KADİM BİR MEDENİYETİN İNSANLARIYIZ’

‘Hiçbir zaman bu kadar karamsarlaşmamıştık’ da diyen Aktaş, mülklere el konulmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bu gasp kararına çok üzgünüz, 6000 yıldır buralarda yerleşmiş kadim bir medeniyetin insanlarıyız, bizim mallarımızı niye gasp ediyorlar ki? Biz Hristiyanlar için zaten din devleti kurmak gibi bir ideal yoktur ki, devleti güç edinme aracı, güç isteğini de zulüm olarak görürüz, evet Haçlılar işgal zihniyetiyle hareket ettiler ama biz onları eleştiriyoruz, şu anda İslam dünyasında yöneticiler nasıl ki güç isteğini kullandırıyorsa o gün de Haçlılar dini siyasi emelleri için kullanarak işgalleri gerçekleştirdi. Biz kültürümüzü, dinimizi yaşamak istiyoruz.”

2 yıldır dini törenlerini yapamadıklarını da belirten Aktaş, ülkenin halini bir felaket olarak değerlendirerek, “Korkarım bir KHK ile Müslüman yapılacağız” dedi.