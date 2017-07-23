Daha önce polis gözaltısındayken saçları kökünden sökülen Grup Yorum üyesi Bergün Varan tutuklandı. Tekrar gözaltına alınan Varan, çıkarıldığı mahkemece cezaevine yollandı.

Dün tutuklu Grup Yorum üyeleri için 2 haftadır her salı ve perşembe 11.00-14.00 arası Özgürlük ve Adalet Nöbeti tutan Varan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Bergün Varan ve Akif Uzun tutuklandı.

“Gözaltındayken, ellerinde kalan saçı sallayarak mehter marşıyla oynadılar’

Varan, 30 Mayıs 2017 günü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmıştı. Varan, kendisinin ve arkadaşlarının gözaltında işkenceye maruz kaldığını söylemişti. Savcılık sorgusunda sonra serbest kalan Varan, “Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı” dedi.

Neden başını kaldırdın deyip vuruyorlardı”

Gözaltına alınan diğer arkadaşlarına da işkence yapıldığını ifade eden Varan, “‘Neden başını kaldırdın’, ‘Yukarı baktın’ deyip yoğun işkenceler yaptılar. Bir erkek arkadaşımızın ensesine vura vura bayıltıyorlardı. Bir arkadaşımızın kulak zarı patladı. Başka bir arkadaşımızın gözü morluk içindeydi. Terörle Mücadele Şubesi’nde 8 gün bizi tutup, yaralarımızın iyileşmesini beklediler” demişti. .