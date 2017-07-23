Almanya ile Türkiye arasında krize neden olan ‘Alman şirketlerinin terör desteklediği’ iddiasında yeni gelişme. Türkiye’nin Almanya’ya terörü desteklediği belirtilen 680 Alman şirketinin ismini verdiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat yalanladığı iddia, Reuters tarafından bir güvenlik kaynağına dayandırılarak yeniden gündeme getirildi. Alman güvenlik kaynağı da listenin verildiğini söyledi.

İddiayı ilk olarak Die Zeit gazetesi duyurmuştu; listede Almanya’nın önde gelen şirketleri Daimler ve BASF AG’nin de bulunduğu öne sürülmüştü. Reuters dünkü haberinde, güvenlik kaynağının verdiği sayının Zeit’ın duyurduğunun 10 katı olduğuna dikkat çekti.

Bazı alman şirketlerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle listelendiğine ilişkin iddialar, önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmış, son olarak dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da böyle bir liste olmadığını söylemişti.