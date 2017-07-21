Rusya’da (Yakutistan) düzenlenen Tuymaada Olimpiyatlarında Romanya adına yarışan Lumina Eğitim Kurumu öğrencileri önemli bir başarıya daha imza atarak ülkelerine 1’i altın 4’ü gümüş olmak üzere toplamda 5 madalya kazandırdı.

Altın madalyayı fizik dalında yarışan Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencisi Cosmin Andrei elde etti. Andrei, kendi dalında en yüksek notu alarak mutlak birinci seçilmeyi de başardı.

Lumina öğrencileri, fizikte 1 altın ve 1 gümüş, kimya dalında 2 gümüş ve bilişim dalında da 1 gümüş olmak üzere toplamda Romanya’ya 5 madalya kazandırarak ülkelerinin gururu oldular.

Tuymaada’ki olimpiyatlara çok sayıda farklı ülkeden 150’ye yakın yarışmacı katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de Tayland’daki 49. uluslararası kimya olimpiyatından da Lumina öğrencisi Alexandra Dima, altın madalya, Slovenya’daki Orta Avrupa bilgisayar olimpiyatında ise yine Lumina öğrencisi Andrei Constantinescu gümüş madalya kazanmıştı.