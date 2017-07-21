Ege bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem birçok şehirde hissedildi. AFAD’a göre deprem Türkiye ssati ile 01.31’de meydana geldi ve 6.3 büyüklüğünde. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu belirtti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise Muğla açıklarındaki depremin büyüklüğünü 6.7 olarak açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre 6.3 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km altında meydana geldi. Deprem nedeniyle Yunanistan’da iki kişi hayatını kaybetti, ölenlerin birinin Türk olduğu aktarıldı. Tükiye’de ise 90 kişinin depremden yaralandığı belirtildi. Bölgede saat 06.43’e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu.

Bodrum’da 50 trafo hasar gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30’a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum’un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Bodrum’da birçok binaların yanısıra Devlet Hastanesi’nin acil servisi bölümünün duvarında da çatlaklar meydana geldi. Bunun üzerine acil servisteki hastalar bahçelere taşındı. Bodrum’da trafolarda meydana gelenh hasar nedeniyle birçok kesimde elektriklerin kesik olduğu ayrıca bölgede aşırı yüklenmeden dolayı telefonla ulaşımda da sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Deprem, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de de hissedildi. Fethiye ve Datça gibi turistik ilçelerin yanında, İstanköy ve Rodos gibi Yunan adalarında da insanların sokaklara döküldüğü, bazı binaların boşaltıldığı öğrenildi.

YUNANİSTAN’DA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

6,3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’da yıkıma sebep oldu. Atina haber ajasının haberine göre İstanköy’de 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43’e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37’de 4.0, 01.48’de 4.4., 01.52’de 4.6, 01.54’te 4.5, 02.00’da 4.2, 02.23’te 4.5, 03.16’da 4.1, 03.53’te 4.2, 03.57’de 4.3, 04.25’te 4.1, 04.35’te 4.3, 04.38’de 4.4., 04.40’de 4.2, 05.12’de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Bölgede telefon ve elektrik hatlarında kesintiler meydana geldi.

YUNANİSTAN: 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 büyüklüğünü verdi. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anı Bodrum Devlet Hastanesi’nde çalışan bir sağlık görevlisi tarafından böyle görüntülendi. Refakatçilerin, panikle hasta yakılarının serumlarını ve damar yollarını çıkardıkları görüntülere yansıdı.

TSUNAMİ PANİĞİ

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye’ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı. Deniz suyunun yükselmesi sonucu işyeri, ev ve parklar sular altında kaldı. ‘Su geliyor’ söylentisi üzerine yaşanan panikle insanlar, bilinçsiz bir şekilde öteye beriye koşturdu.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre artçı depremler ve ana deprem şöyle oluştu:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2017.07.21 02:00:45 37.0050 27.3910 6.4 -.- 3.8 4.0 BITEZ-BODRUM (MUGLA) İlksel

2017.07.21 02:00:44 37.0400 27.6000 10.0 -.- 4.1 -.- BODRUM-MUGLA Otomatik

2017.07.21 01:52:58 36.9252 27.3443 6.9 -.- 4.4 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2017.07.21 01:52:58 37.0600 27.3600 5.0 -.- 4.6 -.- BODRUM-MUGLA Otomatik

2017.07.21 01:37:39 36.9063 27.6898 1.0 -.- 4.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2017.07.21 01:31:09 36.9620 27.4053 5.0 -.- 6.2 6.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2017.07.21 01:31:12)

(TR724)