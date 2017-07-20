İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan 6 insan hakları savunucusundan biri olan Alman aktivist Peter Steudtner’in (45) tutuklanması, Almanya-Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırdı. Dün olayla ilgili Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni, Dışişlerine çağıran Almanya, ‘nota’ vermişti. Türkiye ise bu sabah, ‘açıklamaların bağımsız Türk yargısına müdahale olduğunu’ iddia ederek, Alman makamlarına yönelik sert ifadeler kullandı. Bunun üzerine bizat Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den ayrı sertlikte açıklama geldi. Tutuklamayı ‘planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak’ ifade eden Gabriel, süreçte Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşları için yeni bir uyarı yayınlandığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yapılan uyarıda ‘Türkiye’ye ziyaret edecekler için bazı riskler’ bulunduğu ifadesi yer alıyor.

Sabrın sonu geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Gabriel, tutuklamayı planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış bir eylem olarak yorumladı. Gabriel Almanya’nın ilk etapta Türkiye’ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağının altını çizdi. “Hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz” diyen Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Alman vatandaşlarına Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirileceğini de açıklayan Gabriel, ayrıca Türkiye’ye yönelik AB’nin mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“Almanya olarak Türkiye’ye hep sabırla yaklaştık, örneğin Nazi benzetmelerine karşı da bu tavrımızı koruduk” diyen Dışişleri Bakanı Gabriel, “Almanya’da 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Onlar Almanya’nın yeniden inşasında önemli görevler üstlendi. Onlar toplumumuzun bir parçası” diye konuştu.

Almanya’nın defaten sabır gösterdiğini, Türkiye’de mantığın yeniden ağır basacağını umduğunu söyleyen Gabriel ancak bu sabrın sonuna gelindiğini belirtti. Gabriel, Türkiye’de geçen sene yaşanan darbe girişimine de değindi ve “maalesef bu darbe girişiminin yaşandığını ancak bu olayın ardından ortaya çıkan uygulamaların uluslararası hukuk kurallarıyla örtüşmediğini” ifade etti.

Gabriel buna, binlerce kişinin gözaltına alınmasını, tasfiyeleri ve basına yönelik kısıtlamaları örnek gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı, Ankara’nın aralarında Alman şirketlerinin de bulunduğu bazı kişi ve kuruluşlara “terör” suçlamasında bulunmasını da eleştirdi.

Seyahat uyarısı yapıldı

Gabriel, seyahat uyarısı kararının Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüş birliği içinde alındığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yapılan uyarıda ‘Türkiye’ye ziyaret edecekler için bazı riskler’ bulunduğu ifadesi yer alıyor. Gabriel, Türkiye’de gözaltına alınan ya da tutuklanan Alman vatandaşlarına Alman konsolosluğunun ulaşmasına Türkiye tarafından ‘her zaman’ izin verilmediğini söyledi.

Alman basını, Gabriel’in açıklamasından önce Türkiye ile yaşanan krize yönelik atılacak adımlar arasında Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’yi seyahat için güvenli listesinden çıkarabileceği yorumu yapılmıştı. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Martin Schulz, “Türkiye’ye karşı somut bir adım atılması gerektiğini” açıklamıştı.