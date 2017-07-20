Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da gazetecilik yapan Basri Doğan’a yönelik sosyal medyadan (facebooktan) tehdit ve hakarette bulunan bir kişi tutuklandı.

Amsterdam siber suçlar ve sosyal suçlarla ile mücadele biriminde görevli polisler tarafından bir yıldır takipte olunan Gazeteci Basri Doğan’a tehdit ve hakaret içeren ve Amsterdam’da ikamet eden A.T.G polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Amsterdam Nieuwe West Polis Komiseri Wim Jansen, Tutuklanan kişi olan A.T.G ile ilgili bilgi ve dosyanın Amsterdam savcılığına iletildiğini söyledi.

SON BİR YILDA 10 ŞİKAYET BAŞVURUSU

Gazeteci Basri Doğan Hollanda’da kendisine yönelik artan tehditler ve hakaretlerden dolayı 10 tane Amsterdam polisine şikayette bulunmuştu. Basri Doğan Başbakan Mark Rutte ile yaptığı röportaj görüntüleri üzerinden terörist ilan eden AKP yanlısı Beyaz TV, Hollanda medyasının gündemine gelmişti. Başbakan Rutte ile röportaj yapılmasının terör delili gösterilmesine bir anlam veremeyen Hollanda medyası, Doğan’ın 25 yılık gazeteci olduğuna dikkat çekmişti.

BABA OĞUL GÖKÇEKLER CANLI YAYINDA DOĞAN’I TEHDİT ETMİŞTİ

Beyaz TV’de canlı yayına çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek ise, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile seçim öncesi röportaj yapan Basri Doğan’ı terörist ilan etmişti. ‘Bunlar Hollanda ile beraber hareket ediyor’ diye tuhaf ifadeler kullanar Gökçek’ler, ‘Hollanda’da yaşayan Türk kardeşlerimiz ne yapacağını bilir’ şeklinde beyanlar ile gazeteci Doğan’ı hedef göstermişti.

HOLLANDA GAZETECİLER CEMİYETİ OLAYA TARAF OLDU

Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf konuyu sayfalarına taşımıştı. Gazete, Rutte ile röportaj yapan gazeteci Basri Doğan’ın terörist ilan edilmesindeki çelişkileri yazmıştı. Haberde Doğan’ın, 25 yıldır aktif olarak gazetecilik yaptığının altı çizilmiş, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğine dikkat çekilmişti. De Telegraaf, Basri Doğan’ın, baba oğul Gökçek’ler ve onların çağrısı ile tehditler savuranlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu haberleştirmişti. Gazeteci Doğan’ın bu tehditler ve hakaretlere yönelik suç duyuruları gerek Amsterdam polisi ve gerekse üyesi olduğu Hollanda Gazeteciler Cemiyeti (NVJ) tarafından yakından takip ediliyor.

TEHDİTLER İÇİN MECLİSE SORU ÖNERGESİ

Bu tehditler ile ilgili olarak Hollanda Demokrat 66 Partisi (D66) milletvekili Jan Paternotte Hollanda Temsilciler Meclisi’ne sayın Doğan’a yönelik tehdit ve hakaretlerden dolayı soru önergesi vermişti. Hollanda’da hükümet kurulduğunda bu önergelerin ele alınacağı milletvekili Paternotte tarafından dile getirildi. (MURAT KANİ, AMSTERDAM)