15 Temmuz etkinliğinde konuşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Cezaevleri de bir gün basılacak. Onları cezaevlerinde asacağız. Boyunlarından bayrak direklerine asacağız” dedi. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da düşman güçlerin örgütleri piyon olarak kullandıklarını söyleyerek, “Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız” tehdidinde bulunmuştu.

Sedat Peker 15 Temmuz etkinliğinden darbe bahanesiyle hukuksuz bir şekilde içeriye atılan binlerce insan yaptığı planı açıkladı. Çengelköy’deki mezarlıkları ziyaret eden Peker, burada yaptığı konuşmada, “Diktatör dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua etsinler. Yüce Allah korusun eceliyle bile olsa, Cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse diktatör neymiş o zaman görecekler. Yüce Allah’ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız” dedi.

Erdoğan ile Peker bir düğünde bir araya gelmişti

‘Cezaevlerini bir gün basacağız’

“Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi’nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi’ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi’ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.”