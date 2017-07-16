AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen Cemaati mensuplarının Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbiseyle mahkemeye çıkması için Başbakan’la görüştüklerini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu girişindeki 15 Temmuz anmasında konuştu. Erdoğan Gülen Cemaatinden yargılanan sanıklar için “Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise” dedi.

“KAFA KOPARACAĞIZ”

İdam tartışmalarına ilişkin Erdoğan, “Arkalarında kimlerin olduğunu biliyoruz. Piyonları ezip geçmeden kaleleri, filleri, atları, veziri alamaz şahı da mat edemeyiz. Onun için önce bu hainlerin kafasını kopartacağız. Kandil’de, Küpe’de, Bestler Deresi’nde şu anda askerimiz, polisimiz, komandolarımız, tüm güvenlik güçlerimiz oralarda bunları tek tek temizliyorlar. Diğer mesele ise parlamentonun meselesidir. Hukuk devletiyiz. Parlamento’ya geldiğinde bu konuda kararını vermesi halinde ben de bunu onaylarım” diye konuştu.

“KONTROLLÜ DARBE DEMEK TERBİYESİZLİKTİR AHLAKSIZLIKTIR”

Erdoğan, “Bazıları ısrarla ne diyor? ‘Kontrollü darbe.’ Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Doğru. (Kılıçdaroğlu) O gece 23.15’te havalimanına iniyor. Tanklar önünde. Önce korkuyor. Bekliyorlar, görüşüyorlar. Görüşmeden sonra tankların koruması altında bu Kılıçdaroğlu denilen zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor” dedi.

“BİLSEYDİM YENİKAPI BULUŞMASINA DAVET ETMEZDİM”

Erdoğan, “Biz Yenikapı buluşmasına bu beyefendiyi de davet ettik. Bilseydim davet etmezdim. Bunları sonradan öğreniyoruz. Önce davetime olumsuz cevap verdi. Son anda gelebileceğini bildirdiler. Fakat Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki, ‘kontrollü darbe’ dedi. İnsan utanır utanır. Bu 250 şehidimize saygısızlık, hakarettir. 2193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var. O sende yok. Bu mücadele ödleklerin, Vandalların mücadelesi değildir” dedi.

Erdoğan, “CHP’nin başındaki bu zat, kesinlikle kontrollü şekilde oraya getirilmiştir ve ilk günden beri de kendisini oraya oturtanlara sadakat ile hizmetini sürdürmektedir. Sen o makama CD ile gelmiş genel başkansın. Bugün Parlamentoda hala utanmadan bunları söylüyor” ifadelerini kullandı.

“KAMU KURUMLARINDAN 111 BİN KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ”

Erdoğan konuşmasında, kamu kurumları ile ilişiği kesilen Gülen Cemaati mensuplarının sayısını 111 bin olarak verdi: “Açığa alınmış olan 38 bin kişi ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Biz bu teröristlere hala para mı vereceğiz. Kusura bakmasınlar kamudan bunlara para veremeyiz. Gitsin nerede çalışacaksa çalışsın. Darbe gününden bugüne kadar 134 bine yakın kişi gözaltına alınıp sorgulandı. Bunlardan 50 bin 400’ü tutuklandı. Kaçak durumda olan 8 bin 500’e yakın örgüt üyesi ile ilgili yakalama kararı bulunuyor. 5 binin üzerinde kuruluş kapatıldı. Mal varlıkları da hazineye yani millete devredildi. PKK içinde benzer tedbirlere başvuruldu.”