Son bir senedir Türkiye’nin OHAL ile yönetilmesi ve yaşanan nahoş olaylar nedeniyle Romenler Türkiye’yi tatil rotasından çıkardı.

Romanya Turizm Dernekleri Federasyonu (FAPT) başkanı ve Sahil – Tuna Deltası Birliği başkan yardımcısı olan Corina Martin, Romanya Haber’e bu yıl Romanya ve bölgedeki turizm faaliyetlerini değerlendirdi. Özellikle Türkiye’de yaşanan siyasi ortamın turistleri diğer balkan ülkelerine yönelttiğini belirten Martin, Romen turistlerin Türkiye’de tatil yapmaktan korktuğunu söyledi.

Son yıllarda tatilcilerin tercihi haline gelen Bulgaristan ve Türkiye sahilleri, bu yıl da cazibesini koruyor mu?

Corina Martin: Tatil yapmak için değişik ülke seçmek artık moda. Son birkaç yıldır, Bulgaristan sahilindeki turist sayısında bir artış sağlandı. Bu, Alman finansörlerin, Alman yönetiminin ve yatırımının girmesi ile başladı. Bulgaristan’daki ucuz tatil yapma imkanın arkasında bir kalkınma planı bulunuyordu. Son dönemde Bulgaristan’da tatil yapma modası demode oldu. Çünkü, bizim Mamaia sahilimiz, Bulgaristan’da bulunan bütün sahilleri geride bırakacak kapasiteye sahip. Ben,vatandaşlarıma, gelin sadece Romanya’da tatil yapın demiyorum. Gitsinler başka ülkeleri de görsünler ve bizim eksiklerimiz ve artılarımız nelerdir görsünler. Fakat bizim sloganımız her zaman ’Benim ülkemde tatil’ sloganı olacak.

Son dönemde Türkiye’de meydana gelen, özellikle geçen yıl meydana gelen vahim olaylardan sonra, Romanya-Türkiye turizmini etkiledi mi?

Corina Martin: Komşu ülkelerde meydana gelen olumsuz olaylarda, romen turizmi kazançlı çıkıyor. Romenlerin ilk tercihi Türkiye. Romenler Türkiye’i seviyor. Fakat şu bir gerçek ki Türkiye turizmi politikadan olumsuz şekilde etkilendi. Sadece romen tatilcisi için değil. Genel olarak Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek turist de olumsuz etkilendi. Ne yazık ki birçok turist korkuyor ve artık Türkiye’yi tercih etmiyor. Türkiye’nin kalkınma hamleleri bizim için bir modeldi ve aynı zamanda bizim için iş dünyasında bir hedef idi. Dışarıda tatil yapalım deyince yine Türkiye diyoruz, Türkiye’i seviyoruz, fakat güvenlik nedeni ile birçok vatandaşlarımız artık Türkiye’de tatil yapmayı tercih etmiyor.

Bu yaz, Köstence sahili en az iki milyon turist ağırlayacak!

Bu yıl Köstence’de tatil yapacak turist sayısı nedir?

Corina Martin: Bu yıl, bütün romen sahil şeridinde rekor düzeyde turist akını bekliyoruz, hedefimiz en az iki milyon turist. Beklentimizdeki bu artışın nedeni, Köstence Havalimanı’na eklenen yeni sekiz uçak seferi (4 yurt içi, 4 de uluslararası sefer sayısı). Romanya’nın, Avrupalı tatilcilerin gündemine girmesinin başka bir sebebi de güvenli bir ülke olması. Son yıllarda Batı Avrupa’da meydana gelen bazı eylemlerden dolayı Avrupalı turistler ülkemizde tatil yapmayı tercih ediyor. Hiç kimse, emniyette olmadığı bir yerde tatil yapmak istemez. Bu konuda Avrupalılara ve vatandaşlarımıza mesajımız ‘Romanya güvenilir tatil yeri, korkmayın!’’.

Bir kaç yıldır, Köstence sahil bölgesine gelen turist sayısında artış fark ediyoruz, bunun sebebi nedir?

Corina Martin: Sebebi çok basit. On yıl önce kurduğumuz Sahil – Tuna Deltası Birliği’nin projesi olan ,, Köstence tanıtım fonu’. Bu fon, sadece Köstence-Mamaia sahil bölgesinde hoteli, eğlence mekanı, restoranı, dükkanı olan herkesin ödediği bir ödenek. Mamaia bölgesine destek ve tanıtımı adına olan bu proje, 2013 yılında Köstence Belediyesini ikna etmeyi de başardı. Bu projenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, sonuçları hemen fark edildi. Ulusal çapta en büyük tanıtım stratejisi olan kurumlardan biri haline geldik. Mamaia sahil tanıtımı için, on beş dilde çeşitli materyalleri hazırladık. Bu tanıtım broşürlerinden biri de Türkçe’dir. Mamaia turizm bölgesini tanıtımı için iki firma kurduk. Şimdiye kadar bu şekilde tanıtım yapan bir firma mevcut değildi. Mamaia tanıtım filmi, en başarılı film oldu. Özellikle Mamaia tanıtımı için Brüksel, Helsinki, Moskova olsun, düzenlenen turizm fuarlarına ve basın toplantılarına bizzat katıldık. Bu sunumları yaparken, Romanyanın bütün sahil şeridini ve deltasını tanıtmaktayız. Rakamlara göre, son üç yılda Mamaia sahili ilk sırada tercih edilen turizm bölgesi haline geldi.

Bu yıldan itibaren, yabancı turistlerin akınını bekliyoruz. Köstence Mihail Kogalniceanu Havalimanı’na yeni sekiz uçak seferi eklendi. Bir proje ile, bir romen havayolu firması ile anlaşarak, 27 yıl sonra ilk defa, Köstence – Oradea, Köstence – Iaşi, Köstence – Timşoara, Köstence – Cluj uçak seferleri düzenledik. Bu uçak seferleri arasında Köstence – İstanbul seferleri de bulunuyor. Aynı zamanda Köstence’den Milano, Brüksel, Londra, seferleri bulunmakta. Bu yıl Köstence – Telaviv uçak seferlerini, haftalık olarak dörde çıkardık. Tüm bu çalışmalar sonucu yabancı turis sayısında ve Mamaia sahili tanıtımında ciddi bir artış görüyoruz.