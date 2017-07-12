15 Temmuz gecesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı ve AKP Hükümeti’nin hazırladığı propaganda afişlerinde TSK hedef alınmıştı. Afişteki fotoğrafta Türk askeri acziyet içinde gösterilirken söz konusu fotoğrafın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı afişlerde kullanılan bir asker görüntüsünün, ABD’li fotoğrafçı David Turnley’nin ödüllü bir fotoğrafından alındığı anlaşıldı.

Darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlatılan afişlerde o gece kilit mekanların önünde asker ile halkın karşı karşıya geldiği anlar resmediliyordu. Fotoğraflardan birinde halkın karşısındaki bir asker görüntüsünün Pulitzer ödüllü ABD’li fotoğrafçının çalışmasından alındığı fark edildi. Fotoğraf, Detroit Free Press’te 1991 yılında yayınlanmış, bir sonraki sene dünyaca prestijli World Press Photo ödülüne layık görülmüştü. Fotoğraf, Körfez Savaşı sırasında çekilmişti.

Arama motorunda çıkıyor

Hayli ünlü olan fotoğraf arama motorlarında İngilizce ‘ağlayan asker’ araması yapıldığında ilk sıralarda çıkıyor.

Fotoğrafın orjinali şöyle: