Geçtiğimiz Pazar günü Adalet Mitingi’ndeki kalabalıkla iktidar partisinde endişeye neden olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan açık tehdit geldi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için,”Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi, asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini bilmelidir” dedi.

AKP Genel Merkezi’nde yapılan 15 Temmuz anmasında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “PKK ve sözde F… için adalet istediği” yönündeki suçlamalarına ısrarla devam etti. Erdoğan, “Mevlana ağaca su vermeyi adalet dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. CHP genel başkanı dikenlere su vermemizi istiyor. Biz bu zulüm yoluna başvuramayız. Hasta dedikleri, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin belediye başkanı yürüyebiliyor. Nasıl hasta bunlar. Arkasında PKK’nın olduğu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Ana muhalefet genel başkanı 15 Temmuz akşamı darbecilerin karşısına çıksaydı belki bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. 15 Temmuz gecesi tankların oradan çekilmesini isteyip sonra Bakırköy belediye başkanına kaçıp giden o değil mi? Utanmadan sıkılmadan ‘oteller kapalıydı onun için belediye başkanımızın evine gittim’ diyen o değil mi?” şeklinde konuştu.

‘Sokağa çıkamaz hale gelirsin’

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na, eski Milletvekili Merve Kavakçı’nın TBMM’de yemin kriziyle ilgili yaşanan süreci gündeme getirerek Kılıçdaroğlu’nun tehdit etti: “Demokrasinin güvencesi Türkiye’de AK Parti iktidarıdır. Gerisi hikaye. DSP iktidarında Merve Kavakçı’ya şu anda ebedi alemde olan zat ‘bu kadını buradan atın’ dediğinde alkış tutanların kim olduğunu biliriz. Hani özgürlük anlayışınız? Bunlar hiçbir zaman özgürlüğün tanımını yapamadılar. Ama biz bütün kavgamızı özgürlük için yaptık” diyen Erdoğan, Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışı yapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini bilmelidir”