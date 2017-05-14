15 Temmuz sonrası OHAL döneminde çıkarılan hukuksuz KHK’lar bir öğretmenin hayatına mal oldu. Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten atılan Bünyamin Aydoğan, inşaatta çalışırken iş cinayetinde öldü. Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düştüğü Bünyamin Aydoğan hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Afşin’e bağlı Anzorey Mahallesi’nde meydana geldi. Adatepe Barajı’nın sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vinçle havaya kaldırılan boru, 39 yaşındaki Bünyamin Aydoğan’ın üzerine düştü. Dev borunun altında kalan Aydoğan hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tanır Mahallesi’nde öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Bünyamin Aydoğan’ın yaklaşık 20 gün önce işe girdiği belirtildi.

Aydoğan’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.