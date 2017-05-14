Anneler Günü’nde down sendromlu kalp hastası Ayşe Sena bebek annesini bekliyor. İstanbul’da ikamet eden B. ailesinin babası T.B. 7 Ekim 2016’da hiçbir makul gerekçe gösterilmeden gözaltına alınıp tutuklandı ve Silivri Cezaevine konuldu. Henüz 2 yaşını doldurmamış Down sendromlu Ayşe Sena bebek ilk önce babasız kaldı.

Ayşe Sena’nın babasından sonra anne R.B.’de tutuklandı. Anne R.B. 23 Kasım 2016 günü gözaltına alındı ve 20 gün boyunca gözaltında kaldı. Bu 20 günün sonunda tutuklanarak Bakırköy Tutukevine götürüldü. Savcılık ve mahkeme Ayşe Sena’nın “anne bakımına muhtaçtır” şeklindeki kurul ve hastalık raporlarına rağmen anneyi tutukladı. Ayşe Sena babasızlıktan sonra annesiz de kaldı.

Ayşe Sena bebeğin tek hastalığı ise down sendromu değil. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda down sendromu, mental retardasyon ve motor gelişim geriliği teşhisi konuldu.

Ayrıca Avcılar Hospital tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen kurul raporunda ise Ayşe Sena’nın “down sendromu ve pulmoner kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle hayatına devam ettirebilmesi için annesi R.B.’nin bakımına muhtaç” olduğu ifade edildi.

Annesinden ayrılan Ayşe Sena 20 gün yoğun bakımda kaldı

23 Ocak 2017 günü Bağcılar Medilife Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ayşe Sena “akut böbrek yetmezliği, akut solunum yetmezliği, asidoz, bakteriyel pnömoni, bronkopnömoni, kalp yetmezliği, konjentinal hipotiroid guatrsız, konjestif kalp yetmezliği, pnömonit katı ve sıvıları bağlı primer pulmoner hipertansiyon, septisemiler, yenidoğan kalp yetmezliği, down sendromu” teşhisiyle 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.