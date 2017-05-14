1 Nisan 2017 tarihinde Ankara Şentepe’de gündüz vakti kaçırıldığı ortaya çıkan ve 41 gündür ailesinin kendisinden haber alamadığı Önder Asan’ın esrarengiz bir şekilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde gözaltında olduğu ortaya çıktı. Önder Asan’ın gözaltında olduğu eşi Fatma Asan tarafından Twitter’dan duyurulurken 41 gün önce kaçırılan Önder Asan’ın Organize Şube Müdürlüğünde gözaltında olması bir çok soruyu beraberinde getirdi.

KAÇIRILDI MI YOKSA GÖZALTINDA MIYDI?

Bu durum iki ihtimali akıllara getiriyor. Önder Asan 41 gündür hukuksuz bir şekilde ve kayıtsız olarak Polis tarafından gözaltında tutuldu veya MİT tarafından kaçırılıp olaylar çığırından çıkınca polise teslim edildi.

OHAL şartları ile dahi 40 günlük gözaltı süresi mümkün olmadığından MİT tarafından kaçırıldığı anlaşılan Önder Asan’ın son liste kumpaslarına alet edilmek istendiği değerlendiriliyor. Kaçırılıp alıkonulan mağdurlar üzerinden suç algısı oluşturularak, geçtiğimiz hafta boyunca yüzlerce insan dijital liste uydurması ve mahrem imam saçmalığı ile gözaltına alındı, tutuklandı. MİT daha önce kendi oluşturduğu bylock listelerini de polise verip onbinlerce kişinin kanunsuz olarak ihraç ve tutuklanmasına neden olmuştu.

Bu faaliyetler, MİT kanuna aykırı olduğu gibi uluslararası sözleşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve CMK hükümleri dahil tüm mevzuata aykırılık teşkil ediyor. Türk Ceza Kanunu açısından açık bir şekilde suç işleniyor.

OHAL YASASI HUKUKSUZ KAÇIRMALARA ZEMİN HAZIRLADI

Hükümetin her üç ayda bir MGK tavsiyesi ve Bakanlar kurulu kararı ile uzattığı OHAL yasası devletin güvenlik kurumlarına sözde adaleti maddi gerçekleri ile ortaya çıkarmaları gerekçesi ile çıkarılırken son süreçte kamuoyuna yansıyan kaçırma ve suç uydurma olayları OHAL yasasının devlet aygıtları tarafından yapılan hukuksuz faaliyetlere bir zemin olarak kullanıldığı sorusunu akla getiriyor.

GÖZALTINDA OLMASI DELİL KARARTMAK İÇİN Mİ?

Önder Asan Polis tarafından 41 gündür gözaltında tutulmuyor ve kaçırma mağduru olarak gözaltına alınıyorsa, mağdur durumda olan bir kişinin her ne sebeple olursa olsun Polis tarafından gözaltına alınması başlıca bir baskı unsuru.

Edinilen bilgiye göre, Önder Asan’ın 23 Nisan 2017 günü ikametinde arama yapılmış olması, mağdur olduğu kaçırma olayından şikayetçi olmaması ve soruşturma yapılmaması için başka bir konudan suçlanma tehdidi altında olduğunu gösteriyor.

AVUKATI İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Mağdur Önder Asan’ın Organize Şubede tutulduğu öğrenen ailesi ve avukatı görüşmek için Emniyet Müdürlüğüne gittiler. Ancak polisler avukatın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin mevzuata aykırı olarak Önder Asan ile görüşmesine müsaade edilmedi.

Avukatı ile görüştürülmeyen Önder Asan’ın Polis baskısı altında sorguya alınmış olmasından şüphe ediliyor.

Yasadışı bir şekilde kaçırılıp alıkonulan diğer mağdurlardan halen haber alınamıyor.