CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’de yargılandığı davada anlaşma yoluna gidebileceğini belirtirken, anlatacaklarının Türkiye’yi yakından ilgilendireceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’ya konuşan Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın ikili görüşmesinden önce davanın seyrine ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Sarraf’ın davasına bakan hakim Richard Berman’ın “Bu davanın çözüm yerinin mahkeme salonu olduğunu, siyasi/diplomatik pazarlığın etki etmemesi gerektiğini” söylediğini hatırlatan Özcan, “Sarraf büyük ihtimalle anlaşma yolunu seçecek. Akla gelen soru şu: Anlaşma karşılığı Sarraf neyi anlatacak? Hangi bilgileri verecek? Ve bu bilgilerin Türkiye’ye yansıması nasıl olacak? Bizi ilgilendiren en önemli kısım bu” diye konuştu.

Sarraf’ın bir yılı aşkın süredir tutuklu yargılandığı davanın son dönemdeki konusu, avukat ordusu içindeki eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey..

Duruşmada da iki ismin ortağı olduğu hukuk firması Greenberg Trauri’nin ABD’de Türkiye adına lobicilik faaliyeti yapmasının çıkar çatışması yaratıp yaratmadığı sorgulandı. Giuliani ve Mukasey’in, Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşme bir kez daha gündeme geldi.

Duruşmadan sonuç çıkmaması üzerine, dava 18 Mayıs’a ertelendi.

Duruşmayı takip eden CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, çıkar çatışması, Sarraf’ın stratejisi ve Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinin davaya nasıl yansıyacağını şu izlenimleriyle değerlendirdi:

“Bugünkü (önceki gün) duruşma çıkar çatışmasını görüşmek amaçlı idi… Hâkim Berman, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Amerika’da lobi yapan Greenberg Trauri isimli hukuk firmasının aynı zamanda Sarraf’ı temsil etmesinin nasıl çıkar çatışması olamayacağına ikna olmadığı söyledi. Sarraf’ın avukatlarından ek bilgi ve açıklama talep etti. Önümüzdeki hafta bu çıkar çatışması ile ilgili tekrar bir duruşma olacak.”

“Son bir senede, Sarraf oldukça zayıfladı. Bu duruşmada da bitkin gözüküyordu…”

“Önümüzdeki hafta Trump ile görüşmesinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirecektir. Ama Hâkim Berman’ın söylediği gibi bu davanın çözüleceği yer mahkeme salonu, diplomatik/ siyasi müzakere değil.”

“Geçmişte bu tür Federal suç kapsamındaki davaların yüzde 90’ından fazlasında sanıklar, savcılık makamı ile anlaşma yoluna gitmiş. Yani suçunu itiraf etme karşılığı, ceza indirimi almışlar. Sarraf da büyük ihtimalle bu yolu seçecek. Akla gelen soru şu: Anlaşma karşılığı Sarraf neyi anlatacak? Hangi bilgileri verecek? Ve bu bilgilerin Türkiye’ye yansıması nasıl olacak? Bizi ilgilendiren en önemli kısım bu…”