2009 yılında George Hagi’nin 3. lig ekibi CS Ovidiu’yu satın alarak Viitorul adı ile kurduğu yeni takımı, bu sene Romanya 1. lig şampiyonu oldu. Alt yapısına verdiği önem ile bilinen Viitorul takımı, 8 sene gibi kısa bir sürede lig şampiyonluğuna uzandı.

Bu gece oynan son maçlar ile şampiyon belli oldu. Steaua Bükreş ile Viitorul’un yapacağı maçların sonuçları bu açıdan önemliydi. Steua Bükreş rakibini üç golle mağlub etmesine rağmen, Hagi’nin takımı Viitorul, CFR Cluj karşısında aldığı 1-0 lik üstünlük ile FCSB Steau Bükreş’in önünde averajla lig şampiyonluğunu kazandı.

Hagi bu akşam kazandığı kupa ile teknik direktörlük kariyerinde ikinci kupasını kazanmış oldu. ilk kupası Galatasaray’da kazandığı Türkiye Kupası idi.

Hagi’nin takımı bu yaz 3.tur ön eleme maçı ile Şampiyonlar Ligi’nin kapısını zorlayacak.