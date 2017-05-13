AB, Ukrayna’ya vizeleri kaldırdı. Ukrayna pasaportu olanlar, haziran ayından itibaren Schengen ülkelerine vizesiz girebilecekler.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna vatandaşlarına tanıdığı vize muafiyeti haziran ayında uygulamaya geçecek. Karar yayımlandığı andan itibaren Ukrayna vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek ve bu ülkelerde 90 gün kalabilecekler.

Ukrayna vatandaşları hazirandan itibaren Birleşik Krallık ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein ülkelerine vizesiz olarak girebilecekler.

AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkelerin sayısı şubat ayında Gürcistan’ın da dahil edilmesiyle 50’yi aştı. Türkiye ve Kosova’nın vizenin kaldırılması için yaptıkları teklif gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle AB tarafından kabul edilmemişti.