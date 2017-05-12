New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dört ayrı suçlamadan yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Zarrab, avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Amerika Adalet Bakanı Michael Mukasey ile ilgili çıkar çatışması iddiasıyla yapılan son duruşmada yine karar çıkmadı.

Dün yapılan duruşmada Hakim Richard Berman, savunma ve iddia makamından 18 Mayıs’a kadar mahkemeye ek belgeler sunmalarını istedi. Çıkar çatışması duruşmasına, Zarrab davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla katılmadı. Diğer yandan Hakim Berman’ın Ankara’da geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rudolph Giuliani’nin yaptığı sır toplantının peşinde olduğu ve içeriğini öğrenmek istediği belirtiliyor.

Amerikaninsesi.com’un haberine göre, Hakim Berman, duruşmada ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere siyasi çözüm aranırken Zarrab‘ın haklarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dava sürecini başından beri takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, duruşma sonrasında Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede hakimin siyasetin yargıya etki etmesi endişesi taşıdığını belirtti. Akbulut şunları söyledi:

Hakim masada ne konuşulduğunu bilmek istiyor

“Bugün çıkar çatışması duruşmasının devamı yapıldı. Daha önceki sorular tekrar sorguladı. Ancak geçtiğimiz duruşma ve bugünkü duruşmada Hakim Berman’ın, savunmanın verdiği cevaplardan yeterince tatmin olmadığını görüyoruz.Hakim Berman, Giuliani ve Mukasey’in bu davada olmalarını hala menfaat çatışması olarak görüyor. Burada hükümetler arası bir menfaat çatışması var ve Rıza Sarraf üzerinden iki ülke anlaşma yapmak istiyor görüşünde. Bir ülkenin cumhurbaşkanıyla konuştuysanız masada neler konuşulduğunu bilmek isteriz düşüncesinde. Burada iki ülkenin menfaat çatışması varken Sarraf’ın haklarının korunamayacağı görüşünde. Amerika veya Türkiye arasında siyasi çözüm ararken Sarraf’ın haklarını da ihlal etmeyin diyor açıkçası. Masada konuşulanları da bilmek istiyor. Erdoğan ile masada yapılan konuşmaları ve belgelerin 18 Mayıs’a kadar açıklanmasını istiyor. Hakim siyasetin mahkemeye hiç bulaşmaması görüşünde.”” dedi

(TR724)