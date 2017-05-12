AKP tetikçisi Nedim Şener hedef gösterdi, cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni gözaltına alındı.

Cumhuriyet gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, bu sabah 07:15’te twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Güven’in gözaltına alınması sonrası gazeteci Nedim Şener’in attığı o tweeti akıllara getirdi. Şener, Cumhuriyet’in internet sitesinin trafik kazasında ölen Denizli Başsavcısı Mustafa Alper’le ilgili habere link verip ‘O başlığı atan hayvanı Cumhuriyet’te tutmayın’ diye yazmıştı.

Nedim Şener’in Oğuz Güven’i hedef göstermesinden saatler sonra Cumhuriyet.com.tr’nin genel yayın yönetmeni şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları yaşanan gözaltı sonrası Şener’i sert sözlerle eleştirdi. AKP’nin tetikçiliğini yapmakla suçladı. İşte o paylaşımlardan bazıları: