Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin sömürgeci geçmişini eleştirdi.

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sömürgeci geçmişindeki eylemleri ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda yaşananları “insanlık suçu” olarak nitelendirdi.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Fransa’nın Cezayir’deki 132 yıllık sömürge geçmişinin “barbar eylemler ve suçlar” da içerdiğini belirterek bugün bu eylemlerin “insanlık suçu” olarak değerledirildiğini söyledi.

Macron, Cezayir’e yaptığı ziyarette de Fransa’nın sömürgeci dönemindeki suçları ve özellikle de 1954-1962 yıllarındaki Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda yaşananlar için özür dilemesi gerektiğini belirtmişti.

Sekiz yıl süren savaşta yaşananlar hem Fransa-Cezayir ilişkileri hem de Fransa’nın iç politikası açısından en tartışmalı konuların başında geliyor. Macron bu açıklamalarıyla Fransız sağının tepkisini çekti.

Kaynak:http://www.kronos.news/tr/macron-fransanin-somurge-gecmisi-insanlik-sucu/