Yaz mevsimi yaklaşmasına rağmen Romanya’da kış soğukları etkili olmaya devam ediyor.

Başkent Bükreş’te vatandaşlar kışlık paltolarını tekrar çıkarırken, küçük Sibirya olarak adlandırılan Harghita ilinde kar ve tipi etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada Harghita’da kar ve şiddetli tipinin mevsim normalleri dışında seyrettiğini vurguladı.

Harghita bölgesinde yaşayan yaşlı vatandaşlar Mayıs ayı ortasında en son 40 yıl önce (1976) yılında Miercurea-Ciuc’ta kar yağışına şahit olduklarını hatırlatıyor.

Dağlık bölgelerde de de yer yer hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Düzensiz hava durumunun bir süre daha sürmesi bekleniyor.