Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Birleşmiş Milletler tarafından “El Kaide’yi finanse eden kişiler” yaptırım listesinde yer alan Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Müsenna Haris Ed-Dari ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, geçen hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni kabul etti. Heyetin başkanlığını ise, BM’nin Taliban ve El Kaida’ya mali destek sağladığı için “yaptırımlar listesinde” bulunan Müsenna Haris Ed Dari (Muthanna Harith Al-Dari) yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Binasında, Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile görüşen Ed Dari, 2010 yılından bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Ed Dari, El Kaida ve Taliban’a destek sağlamak ve Usame Bin Ladin’le işbirliği yapmak suçlamasıyla listeye 2010 yılında dahil edilmişti. O günden bu yana da listeden çıkarılmadı.

GÖRMEZ “SİZİ ÇOK İYİ TANIYORUM” DEMİŞ

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığında 5 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin, Ed Dari’nin (Al-Dari) Genel Sekreterliği’ni yaptığı Irak Müslüman Alimler Heyetinin resmi internet sitesinde fotoğraflı haberler de yer aldı.

Haberde, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in heyete “sizi yeterince tanıyorum” dediği, Irak’taki çalışma ve çabalarını “takdirle karşıladığını” söylediği, “saygı duyduğu” bilgisi de yer aldı.

Haberde aynen şu ifadeler yer aldı;

“Diyanet Başkanı Dr. Mehmet Görmez, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yeterince tanıdığını, Irak’taki yaptığı çalışmaları, çabalarını takdirle karşıladığını, saygı duyduğunu ifade etti. Şeyh Haris Ed-Dari’nin (rahimehullah) olayları teşhis etmesinde ve Irak’taki siyasetin başarısızlıkla sonuçlanacağı beklentisinde, erken teşhiste bulunup mevcut siyasete güvenilmesinden sakındırmasında haklı olduğunu vurguladı. “Ona muhalefet eden ve onun aşırı olduğunu düşünen birçok kimsenin bugün onun analiz ve teşhisinde haklı olduğunu itiraf etmektedir” ifadelerini kullandı.”

TÜRKİYE DE YAPTIRIMLARA UYMAK ZORUNDA

Ed Dari, BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi’nin “teröre destek verdiği için yaptırım uygulanacaklar” listesinde halen QDI.278 sırasında yer alıyor. Listeye 25 Mart 2010 tarihinde “Muthanna Harith Al Dari” adıyla dahil edilen Ed Dari hakkında şu suçlamalar bulunuyor;

“El Kaida, Usame Bin Ladin ve Taliban ile işbirliği yapmak, bu örgütlerin finansmanına, El Kaida-Irak örgütünün eylemlerinin planlanmasına, silah göndermek, adam toplamak gibi eylemlerle destek vermek.”

BM üyesi Türkiye’nin de, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.

ABD VE İNGİLTERE’NİN DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ed Dari, sadece BM’nin değil, ABD Hazine Bakanlığı ile İngiltere hükümetinin de yayınladığı “teröre destek verenler” listesinde yer alıyor. Bu iki ülke de, Ed Dari’ye yaptırım uyguluyor. BİRGÜN http://www.birgun.net/haber-detay/diyanet-isleri-baskani-bm-nin-el-kaide-listesindeki-kisi-ile-gorustu-158876.html