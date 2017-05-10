[Erhan Başyurt]

‘’Adalet’’ Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde ‘’F..Ö soruşturmalarından tutuklananların’’ sayısını açıkladı:

Bugüne kadar 149 bin kişi gözaltına alındı.

49 bin kişi tutuklandı.

35 bin kişi adli kontrolle tutuksuz yargılanıyor.

6 bin 700 kişi hakkında da yakalama kararı var ve aranıyor…

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Sıradan bir vakaymış, olağan bir şeymiş açıkladı.

Rakamlar cansız doğru lakin açıklayan da vicdansız…

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Aslında Bozdağ diyor ki;

Gerçekte var olmayan ‘silahlı terör örgütü’ suçlamasıyla 149 bin masum insanı gözaltına aldık ve bunlardan 49 binini de delilsiz şekilde halen hapiste tutuyoruz…

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Yargılanmayı bekleyen 49 bin tutuklunun 16 bini kadın…

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Kadınlar arasında yeni doğum yapan, doğumhaneden alınıp hapse atılanlar var.

Hastalıkları, yavrularına hasretleri yürek yakıyor. Bu anneler arasında sütlerini gözyaşlarıyla toprağa sağanlar var.

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Hukuksuz şekilde tutuklanan erkeklerin önemli bir kısmı da kötü muameleye maruz kalmış.

İçlerinde ağır sağlık sorunlarıyla boğuşanlar var. Ameliyat çıkışı alınanlar, ameliyat olmak için sıra bekleyenler var.

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Suç unsuru taşımayan, saçma sapan iddialarla hapse konulan ve mağdur edilen bu insanları ‘’Adalet’’ Bakanı, cansız bir istatistik rakamı gibi hiçbir vicdan azabı duymadan açıklıyor.

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Bugüne kadar 149 bin insan gözaltına alınmış, bırakın tek bir silahı tek bir çakı bile bulanmamış.

Haksızlığa ve hukuksuzluklara isyan edip tek bir taş atan bile olmamış…

Ama ‘Adalet’ Bakanı ‘silahlı terör örgütü’ operasyonu diye anlatıyor.

Gazeteciler kuzu kuzu dinliyor, gazeteler sorgulamadan yayınlıyor, okurlar da itiraz etmiyor.

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Bir de kurbanların, mağdur aileleri ve yakınları var…

Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu ya çalıştıkları kurumlardan ihraç edilmiş ya da işyerlerine el konulmuş durumda.

Ailelerine, çoçuklarına kim bakıyor? Kaçı evlerine ekmek götürebiliyor?

Kurbanların annelerinin gözyaşlarını, babaların yürek yangınını kim söndürüyor?

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Hukuksuzluk öyle başını aldı gidiyor ki, hâkimlerin tahliye kararı vermesi artık açıktan engelleniyor.

Hukuka uymakta ısrar edip siyasi talimatı yerine getirmeyenler de ‘silahlı terör örgütü üyesi’ suçlamasıyla hapse atılıyor.

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Gerçekleri yazan medya kuruluşları bir bir susturuldu.

Gerçekleri dillendiren aydınlar ve gazeteciler hapse konuldu.

Gerçeklere yer veren sosyal medya hesaplarına bile anında müdahale ediliyor.

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Adaleti tesis etmekle görevli Bakan Bozdağ, adaleti nasıl katlettiklerini basın toplantısıyla anlatıyor.

Rakamların büyüklüğüyle övünüyor.

Oysa o korkunç rakamlar, adaletsizliğin nasıl büyük olduğunun ve zulmün büyüklüğünün göstergesi…

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Acı gerçek şu ki:

Rakamlar cansız, açıklayan vicdansız ama mağdurlar birer insan…

Suçüstü olan AK Parti iktidarı, iyi eğitim görmüş dindarlara, şuursuzca kendisine biat etmedikleri için haset duygusuyla yoğrulmuş bir nefret operasyonu yürütüyor.

(tr724)