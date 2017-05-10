Rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan’ın yaklaştığı müjdesini veren Berat Kandili, günahlardan arınma için de bir vesile sunuyor. Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak edilen Berat Gecesi’nde Peygamber Efendimiz’e (sas) ümmeti için şefaatçi olma hakkı verildi.

Berat Kandili, Ramazan’a daha hazırlıklı girmek için de bir fırsat. İşte bu gece yapılması gereken ibadetler…

-Peygamberimiz (sas)’in yaptığı gibi kandil öncesi, kandil günü ve sonraki gün nafile oruç tutulabilir.

-Müslümanlar adına ve alem-i İslam adına mağfiret talebinde bulunabilir.

–Namaz kılınabilir. Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

-Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılabilir. Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı.

-Tesbih, zikir ve evrad ile meşgul olunabilir. Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olursa da, vakti müsait olan, gece hiç uyumamalı.

-Özellikle bu gece tövbe ve istiğfar çokça yapılabilir.

-Müminlerle helalleşilebilir ve dargın kişilerin arası düzeltilebilir.

-Fakir ve kimsesizlere sadaka vererek hayır yapılabilir.

-Vefat eden yakınlarımız için yine hayır yapılarak dua edilebilir. Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.