Silopi’de panzerle evin içine girerek iki kardeşin ölümüne neden olan panzerin sürücüsü polis tutuklandı. Diğer polisler hakkında açıklama yapılmadı. Savcılık, ‘kaza’ değerlendirmesi yaptı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kullandığı panzerle evin içine girerek iki kardeşin uykusunda ölmesine neden olan panzerin sürücüsü polisin tutuklandığı bildirildi.

Silopi Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakta 3 Mayıs günü saat 23.50’de zırhlı polis panzeri Mesut Yıldırım isimli yurttaşın evine çarparak girmişti. Panzer, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan yedi yaşındaki Muhammet ve altı yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümüne neden olmuştu.

Mahalle sakinleri polislerin alkollü olduğunu belirtirken ‘polisler alkollü değildi’ demekle yetinen valilik büyük tepki almıştı.

Yıldırım kardeşlerin annesi de hastanede polislerin kendilerine silah doğrulttuğunu söylemişti.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatan Silopi Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine gözaltına alınarak savcılıkta ifadesi alınan polis memuru daha sonra sevk edildiği Silopi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklandı.