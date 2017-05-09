Sözcü yazarı Can Ataklı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Ağustos ayında emekli edileceğini ileri sürdü. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül ve Fehmi Koru ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Ataklı, fotoğrafın kamuoyu oluşturmak için Saray tarafından sızdırılmış olabileceğini ileri sürerken, Erdoğan’ın Ağustos ayında Hulusi Akar’ı emekli edeceğini iddia etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı Amerika’dalar. Tayyip Erdoğan’ın “Trump’la görüşeceğini” açıklamasından sonra bu ikili yanlarına sarayın başdanışmanını da alarak Amerika’ya uçtular. Hangi konuda ne tür bir pazarlık yapıldığını bilmiyoruz, muhtemelen Erdoğan’ın gezisinden sonra ortaya çıkacaktır. Erdoğan adına Amerika’ya giden Genelkurmay Başkanı ile ilgili bir dizi fotoğraf yayınlandı son 10 gün içinde biliyorsunuz. Bu fotoğraflardaki diğer “ünlü” isimler eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saray başdanışmanlarından Şükür Karatepe ve gazeteci Fehmi Koru idi.

Bu dörtlünün 50 yılı aşkın süre öncesinden arkadaş olduklarını bu arkadaşlığın lisede sınıf arkadaşlığından kaynaklandığını kamuoyu yeni öğrendi. Tabii merak neredeyse 50 yıl sonra bu fotoğrafların neden oraya çıktığı idi…

…Her ne kadar Odatv’de yazan Balyoz sanıklarından emekli amiral Türker Ertürk fotoğrafları yine eski bir subaydan aldığını söylese de aynı anda birçok gazete ve televizyona bu fotoğraflar gitmiş.

Örneğin ilk önce Hürriyet Gazetesi’ne servis edildiği ancak bu gazetenin fotoğrafları kullanmadığı söyleniyor. Nedense diğer bazı medya kuruluşları da bu fotoğrafları referandumdan önce kullanmamışlar. Referandumdan sonra ise fotoğraflar sosyal medya üzerinden dağıtıldı. Bazı güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre fotoğrafların dağıtım merkezinin saray olduğu ileri sürülüyor. Saray neden böyle bir şeye gerek duysun?

Söylentilere göre Erdoğan darbe gecesinden bu yana Akar’dan şüphe ediyor. Ancak bizzat kendi deyimi ile “dere geçilirken at değiştirmek” istemediği için bugüne kadar Akar’la ilgili bir tasarrufta bulunmadı hatta tüm yurtdışı gezilerinde yanında taşıdı. Ancak önümüzdeki ağustos ayında Hulusi Akar’ın emekli edileceği konuşuluyor.

Bu nedenle ağustostan önce kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyormuş.