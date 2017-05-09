İstanbul Anadolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir, 19 Nisan 2017 günü ünlü bir iş adamından 50 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmış, ardından İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvetçi ama siz onu sofilere sorun

23 Nisan tarihinde Hürriyet’te yer alan habere göre rüşvetçi hakim suçüstü yakalandıktan sonraki ifadesinde ne kadar dindar birisi olduğunu vurgulamış. Kendisinin hiçbir zaman parada pulda gözü olmadığını, hatta Pendik Aynur Çepni Cami altında ve Taşlıbayır’da bulunan vakıfta bulunan sofilere ara sıra kurban kestirip yemekler verdiğini anlatmış.

Aynı zamanda hükümete yakın Yargıda Birlik Derneği üyesi de olan Akdemir, Sulh Ceza Hakimi iken, Erdoğan’ın sahte diploma ile Cumhurbaşkanı olduğuna ilişkin haberlerin erişime engellenmesi kararını verdiği için terfi ettirilerek ağır ceza reisi yapılmış. Yine, Hakim Akdemir, HSYK’dan gelen mesaj ve fişleme listelerine dayanarak, 15 Temmuz sonrasında, yüzlerce meslektaşını gözü kapalı tutuklamıştı.

HSYK rüşvetçi hakime sahip çıktı, intikamını aldı

Geçen hafta HSYK, 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. İhraç edilen hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu listede yer alan isimlerden birisinin de rüşvetçi hakim Hasan Akdemir’i tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar olduğu ortaya çıktı. Hakim Özakar, sorgu yaptığı sırada meslekten atıldığını öğrendi.

Yargı çevrelerinde HSYK’nın rüşvetçi hakime sahip çıktığı, rüşvet aldığı için onu tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar’ın cezalandırıldığı konuşuluyor.