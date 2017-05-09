Şırnak’ta PKK’ya girilen çatışmada şehit olan Çivrilli Piyade Er Ömer Kağan Kandemir’in anne, baba, amca ve yengesi, Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz davalar çerçevesinde Denizli’de “terör örgütü üyeliği” kapsamında yargılanmaya başlandı.

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde oturan 21 yaşındaki Piyade Er Ömer Kaan Kandemir, 2015 yılı Temmuz ayında, vatani görevini yaptığı Şırnak’ta, PKK’yla girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Kandemir’in ailesinden 4 kişi, OHAL döneminde Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Amca Aydın Kandemir tutuklanırken, anne Ayşe Kandemir, baba Ergun Kandemir ve yengesi Sakine Kandemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çivril’de Hizmet Hareketi’ne yönelik gözaltına alınanlar ve tutuklular 3 gruba ayrılarak, sorgulanmaya başlandı. Şehit Ömer Kağan Kandemir’in amcası Aydın Kandemir de davanın ilk grubunda yargılanan tutuklular arasında yer aldı. Diğer grupta bulunan anne Ayşe Kandemir, baba Ergun Kandemir ve yenge Sakine Kandemir’in, daha sonra hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Ailenin Avukatı Halil Sarı, aile fertlerinin ByLock kullanmadığının tespit edildiğini söyledi.