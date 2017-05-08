Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki kadın tutuklulara yönelik baskılar sürüyor. Durumlarını mektupla duyuran kadınlar, ‘3 yaşındaki Beritan Tosun’un tokalarının da sarı, kırmızı, yeşil renkte olduğu için alındığını’ yazdı.

Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki kadın tutuklular, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gönderdikleri mektupla duyurmaya çalışıyor. Dihaber’in aktardığına göre, siyasi tutuklulara yönelik her gün baskı ve hak ihlallerinin arttığı belirtilen mektupta, disiplin cezalarının rutin bir hal aldığı ve neredeyse tutukluların yaptıkları her şeyin tutanak altına alındığı ifade edildi.

3 yaşındaki Beritan’ın tokasına el koydular



Mektupta, “Yönetmeliğe göre, ülkenin birliğini korumak için sarı, yeşil, kırmızı renklerin bir arada bulunması yasak” denilerek, “ülkenin birliğini korumak” adına odalardaki sarı, yeşil, kırmızı renklerin toplatıldığı kaydedildi. Mektupta, 3 yaşındaki Beritan Tosun’un tokalarının da sarı, kırmızı, yeşil renkte olduğu için aynı gerekçeyle kendisinden alındığı belirtildi.

Mektupta, tutukluların 3 ayı aşkındır herhangi bir sosyal faaliyete çıkarılmadıkları belirtilerek, “kurum güvenliği” gerekçe gösterilerek tutukluların birbirlerine mektup dahi gönderemedikleri kaydedildi.