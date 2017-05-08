Fransa’da AB yanlısı Macron’un aşırı sağcı Le Pen’in önünde yeni cumhurbaşkanı seçilmesi özellikle Avrupa’da olumlu karşılandı. Avrupa Birliği yetkilileri, Macron’a tebrik mesajları yağdırdı.

Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüzde 65’lik oyla seçilmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve göç karşıtı aşırı sağcı aday Le Pen’in seçim yarışından elenmesiyle rahat bir nefes alan AB yetkilileri resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte, birbiri ardına Macron’u tebrik etti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker Twitter’dan yayınladığı mesajında Macron’u tebrik etti ve “Fransa’nın Avrupa yolunu seçmelerinden dolayı mutluyum” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da “özgürlük, eşitlik ve kardeşliği yalan haberlerin tiranlığına karşı tercih etmelerinden dolayı Fransız halkını tebrik ediyorum” dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Twitter’dan gönderdiği tebrik mesajında, “Fransa geleceğe yatırım yapmayı tercih etti. Emmanuel Macron ile çalışmaya ve Birlik’i yeniden şekillendirmeye hazırım. Yaşasın Fransa, yaşasın Avrupa!” dedi.

TRUMP’TAN DA TEBRİK

Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Macron’u büyük zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Onunla beraber çalışmaya can atıyorum” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 39 yaşındaki Fransa’nın yeni cumhurbaşkanını “içten” bir şekilde tebrik etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada “Fransa bizim en yakın müttefiklerimizden bir tanesi ve yeni cumhurbaşkanı ile paylaştığımız bir takım önceliklerde beraber hareket etmeye hazırız” dendi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Macron’u tebrik etti ve Macron’un zaferinin “birlik içindeki güçlü bir Avrupa için de bir zafer” olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Macron’u tebrik etmekte gecikmedi. Twitter’dan geçtiği mesajında “Yaşasın Cumhurbaşkanı Macron!” dedi. Karl Marx’ın 1848 tarihli Komünist Manifesto’sunun girişine referansla “Avrupa’nın üzerinde bir umut hayaleti dolaşıyor” yazdı.

İtalya’nın eski başbakanı Matter Renzi de “Macron’un zaferi Fransa ve Avrupa için olağanüstü bir umudu simgeliyor” şekilnde konuştu.