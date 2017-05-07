Lumina okulları, ulusal çaptaki olimpiyatlarda madalyaları toplamaya devam ediyor.

Bükreş ve Köstence Bilgisayar Liseleri (ICHB ve ICHC) öğrencileri, fizik olimpiyatlarında 37, bilgisayar dalında 35 madalya kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Ulusal fizik olimpiyatları bu yıl Targu Jiu kentinde 600’den fazla öğrencinin katılımıyla yapıldı. 5 gün süren yarışmalar sonunda, Lumina öğrencileri, 15 altın, 5 gümüş, 6 bronz ve 11 mansiyon ödülü kazandı. 6. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin kıyasıya yarıştığı olimpiyatlarda, ICHB’den 2 öğrenci de mutlak birincilik elde etti. Bu yılki yarışmalar sonunda Lumina okulları, fizik milli takım kadrosuna 11 öğrencisini sokmayı başardı.

Braşov’da yapılan ulusal bilgisayar (informatica) olimpiyatlarında 340 öğrenci yarıştı. Bu kategoride de kendini ispatlayan Lumina öğrencileri, 8 altın, 13 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.

Lumina okullarından 7 öğrenci, uluslararası yarışmalarda Romanya milli takımında ter dökecek.