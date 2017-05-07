Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur bugün yapılıyor. İkinci tur, merkezdeki En Marche (Yürüyüş) Hareketi lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında gerçekleşiyor. Son kamuoyu yoklamaları, Macron’un yarışı açık ara farkla kazanacağını öngörüyor fakat yorumcular, seçime katılım oranı düşük olduğu takdirde, Le Pen’in aradaki farkı azaltacağını belirtiyor.

Sandıklar Fransa’da yerel saatle 08:00’da (TSİ 09:00) açılıp 19:00’da (TSİ 20:00) kapanacak. Sandıklar bazı büyük şehirlerde 20:00’ye (TSİ 21:00) kadar açık kalacak. İlk sonuçların sandıklar kapandıktan hemen sonra gelmesi bekleniyor.