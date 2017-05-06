[Analiz: Erman Yalaz]

Malum geçen hafta dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim kapatıldı. Hukuksuzlukta her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kaldığımızdan milyonların bilgi kaynağı olarak başvurduğu bir internet kaynağına erişimi konuşacak vakit bile kalmıyor. Hükümet, BTK eliyle sansürü zaten adet haline getirdi. Hukuk cinayetleri sıradanlaşınca AKP hükümeti ve bürokratları ha bir eksik ha bir fazla diye bakıyor. Halen Türkiye’de erişim engeli bulunan internet sitesi sayısı neredeyse 120 bini buldu. Youtube, Twitter, Facebook, VPN servisleri, engelleme kararları malum. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından sonra ‘hakikati ortadan kaldırmanın yegane yolu’ olarak sansür benimsendi. TİB, BTK, hükümet ve cumhurbaşkanından gelen talimatları aynıyla uyguluyor. Ya da bir mahkeme kararıyla yasağa kılıf uyduruluyor.

Son yasağın ilk günlerinde BTK’nın Wikipedia Kurucusu Jimmy Wales ile görüşmek istediği yazılıp çizildi kulis bilgisi olarak. İşler ters gitmiş olmalı ki bir gün sonra Wales’in AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’ konuşmacı davetli listesinden çıkarıldığı duyuruldu.

MAHKEME KARARI ‘TERÖRÜ FİNANSE EDEN ÜLKELER’ MADDESİNE

İlk bilgilere göre, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmamasında dolayı engellenme konulduğu belirtilmişti. En son ortaya çıkan bilgiye göre, yasaklanması istenen içerik fazlaca ağır bilgiler içeriyor. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin yasak kararında iki başlığın kaldırılması istenmişti. Onlar da şunlar: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_involvement_in_the_Syrian_Civil_War#Turkey ve

https://en.wikipedia.org/wiki/State-sponsored_terrorism#Turkey

Ne vardı peki bu maddelerin içeriğinde? Sizin de uzantılarına tıklayıp görebileceğin haliyle bu iki maddede Suriye İç Savaşı’nda Türkiye’nin IŞİD, El Kaide, El Nusra, Ahrar Eş Şam gibi silahlı yapılarla kurduğu bağlara ilişkin bilgi ve iddialar derli toplu ve kaynakçalarıyla sıralanıyor. Gazeteci Tarık Toros’un demesiyle Wikipedia bilgileri alt alta sıralıyor. Bir gazetecinin, bir araştırmacının yapacağı, yapması gerektiği gibi. Ne var bunda diyebilirsiniz? İş göründüğü gibi değil.

Örneğin Suriye savaşı başlığının altında bir yerde Rusya askeri yetkililerinin Türkiye’nin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD’i (İngilizce ISIL ) finanse eden milyon dolarlık bir petrol kaçakçılığı operasyonuna bizzat katıldığını ispatlayan deliller bulunduğuna dair 2 Aralık 2015’te yaptıkları açıklama yer alıyor. İlgili madde bununla da bitmiyor. Benzer iddianın ABD yetkilileri tarafından da söylendiği kaydedilmiş.

Terörizme sponsor olan ülkeler kategorisinde İngilizce metinde Türkiye ile birlikte Katar, İran, İsrail, Hindistan, Afganistan, Libya, Malezya, İtalya Rusya ve ABD gibi ülkelerin isimleri ve haklarındaki iddialar da var. Türkiye ile ilgili bölümde El Nusra, Ahrar Eş Şam, El Kaide ile irtibatlı diğer gruplara silah,lojistik destek verildiği iddiaları yazıyor. Russia Today’a dayanarak Mart 2016 gibi yakın dönemin El Nusra kamplarına düzenli silah arzı yapıldığı iddiaları da kayda alınmış. Bu desteğin El Nusra ile sınırlı olmadığı, IŞİD’i de kapsadığı yazılmış. Yine El Nusra ve IŞİD militanlarının Türkiye’de hastanelerde tedavi edildiği, IŞİD’in Türkiye sınırındaki yolları hayati kanallar olarak kullandığı, yine Türkiye’de kalan bir IŞİD komutanının The Huffington Post’a, savaşın başlangıcında savaşçılarının, ekipmanlarının ve malzemelerinin çoğunun Türkiye üzerinden geldiğini söylediği haberleri var. Tabi Adana’da durdurulan MİT tırları haberleri de. Rusya, ABD, Mısır, Ürdün gibi Suriye Savaşı’nı yakından takip eden ya da içinde olan ülkelerin Türkiye’nin IŞİD’e uydu görüntüsü, silah, lojistik dahil her türlü desteği verdiğine dair raporların dünya medyasında haber olmuş halleri de bu başlığın altında yer alıyor. Tabi Erdoğan ve ailesinin destekleri de.

DAMAT ALBAYRAK VE ‘SELF-COUP’ SÖYLENTİLERİ DE VAR

Erişim yasağı haberleriyle birlikte BTK tarafından Wikipedia’ya gönderilen e-postada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bağlantının kaldırılmasının istendiği ileri sürülmüştü. Yukarıdaki içerikler bu bilgileri de teyit ediyor. Wikileaks’in Albayrak ile ilgili sızıntıları ve IŞİD bağlantısı iddiaları bulunuyordu.

Erişim yasağına ilişkin bir başka sebep olarak ise ‘Erdoğan’ın, kendine karşı sahte darbe düzenleyen liderler listesinde’ yer aldığı iddia edilmişti. Bu henüz sızan mailler ya da mahkeme yazılarıyla tespit edilmiş bir bilgi değil. Ancak, hem İngilizce hem Türkçe ‘kendi kendine darbe’ (self coup) başlığı da oldukça ilginç ve eğlenceli. Antik Roma’dan günümüze kendi kendine darbe yaparak iktidara gelen ya da iktidarın pekiştirip sürdüren diktatörler listesi yer alıyor.

Türkçe başlık altında ‘kendine darbe’ şöyle anlatılmış: “Kendi kendine darbe bir devlet liderinin, yönetime yasal yollarla gelmiş olmasına rağmen, ülkenin yasama organını feshederek ya da güçsüz bırakarak, kanuna aykırı düzeyde güç sahibi olduğu bir ayaklanma ya da askeri darbe çeşididir. Bu hareketin diğer sonuçları milli anayasanın ortadan kaldırılması ve bağımsız mahkemelerin devre dışı bırakılması olabilir.”

Tıpkı bugün Türkiye’de yaşananların özeti.

Şimdi mahkemeler durduk yerde bu maddeyi ekleyip Wikipedia’nın erişim yasağını uzatmazlar inşallah.

Evet Wikipedia erişim yasağından sonra Jimmy Wales, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım” demişti. Wales, bir şey kaybetmedi. Türkiye ise yüz binlerle anılan yasaklarından birini daha hayata geçirdi. Wikipedia ile darbeciliğini tescillemiş oldu.

(TR724)