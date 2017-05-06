Moldova Başbakanı Pavel Filip, ülkede faaliyet gösteren Hizmet okullarına ilişkin ‘’Ülkemizin yasaları var, tüm kurumlar buna uygun çalışır, mevzuata göre denetlenir’’ dedi.

Moldova başbakanı Pavel Filip, resmi ziyaret için ülkesine gelen Türk mevkidaşı Binali Yıldırım’la ortak basın toplantısı düzenledi. Türk gazetecinin ülkede faaliyet gösteren Hizmet okullarına dair sorusunu cevaplandıran Filip, Türk mevkidaşlarına hukuk dersi verdi. ‘’ Şunu anlamalısınız ki, Moldova’nın kendine ait hukuk mevzuatı vardır.’’ şeklinde söze başlayan Filip, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Eğitim kurumları dahil ülkedeki tüm kurumlar bu mevzuata göre işler. Faaliyetleri izlenir. Bir konu varsa, Türk yetkililer güvenlik ve istihbarat birimlerimizle görüşebilirler.’’

Moldova başbakanı Filip, 15 Temmuz sonrasında ve yaşanan terör saldırılarında, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını hatırlattı.