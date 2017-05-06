Mazlumder Eski Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklu Kocaeli savcısı Seyfullah Çakmak’ın eşi ve engelli çocuklarını ziyaret etti. Ve “Bu çocuklar da mı suçlu?” diye sordu.

15 Temmuz sonrası hukuksuz opearsyonlar tutuklanan eski Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Çakmak’ın 2 engelli çocuğu da büyük mağduriyet yaşıyor. Kısa süre öncesine kadar Kocaeli 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Çakmak Silivri’ye nakledildi. Ailenin yaşadığı büyük mağduriyetin kamuoyuna yansımasının ardından Mazlumder Eski Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, aileyi ziyaret etti. Sosyal medyadan ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylayan Gergerlioğlu ‘Bu çocuklar da mı suçlu?” diye sordu.

Gergerli oğlu paylaşımında, “Geçen gün ‘ Engelli aylığını engellemek’ başlıklı bir makale yazarak f… soruşturması kapsamında tutuklanan savcının engelli çocuklarına engelli aylığı verilmediğini yazmış ve çeşitli bakanlıklara iletmiştim. Aile Kocaeli’ de ikamet ettiği için eşimle ziyaretlerine de gittim. Biz aylık konusunu eleştirirken ve iyi yönde gelişme beklerken anneyi iki gözü iki çeşme ağlarken bulduk. Aile engelli çocuklar için uğraşırken bugün tutuklu Silivri’ ye nakledilmiş. Zor durumdaki annenin 2 ileri derecede engelli çocuğu bırakıp Silivri’ ye gitmesi çok meşakkatli bir iş. Baba bu çocukların her şeyi, “tutuksuz elektronik kelepçeyle beni yargılayın” diye çok dilekçe vermiş , kabul edilmemiş. Nakil sonrası Savcı bu sefer “ne olur beni Kocaeli T tipine geri gönderin” dilekçesi vermiş ama nafile… Bu çocuklara ve aileye yardımcı olunması gerekir. Vebalinin ağırlığını hissetmek için merhametli olmak lazım. Bu çocuklarda mı suçlu?” ifadelerini kullandı.