MURAT KANİ, DEN HAAG

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, Türkiye’deki tutuklu gazetecilere dikkat çekmek amacıyla ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Hollanda Den Haag’daki Türkiye Büyükelçiliği duvarına “Gazetecilik suç değildir” yazısı ve tutuklu gazetecilerin isimleri yansıtıldı.

‘Gazetecilik suç değildir’

Gece saat 22:00’de Den Haag’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin önüne gelen Uluslararası Af Örgütü mensubu ve gazeteciler, Büyükelçilik binasının giriş duvarına cezaevi parmaklıkları görseli ile ‘Free Ahmet Şık’, ‘Free Mahir Kanaat’ şeklinde yansıtma yaptı. Daha sonra Elçilik önünde tutuklu gazetecilerin resimleri tek tek sıralandı.

156 medya kuruluşu kapatıldı 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı

Dünya genelinde aralarında tanınmış gazeteci ve karikatüristlerin de olduğu 250 bini aşkın imza toplayan Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, Türkiye’de 100’lerle ifade edilen tutuklu gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Af örgütünün çağrısında 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünün ardından en az 156 medya kuruluşu kapatıldığı hatırlatıldı. En az 2 bin 500 gazetecinin işinden edildiğini vurgulayan Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, tutuklu gazeteciler serbest kalıncaya kadar eylemlerini sürdürecek.