Türk hükümetinin Malezya gibi ülkelerde yürüttüğü hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan hükümetinin, Hizmet Hareketi mensubu olan 16 aileyi Türkiye’ye iade ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mart’ta Gülen Hareketi ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 11 kişi hukuksuz şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler önce Cidde’ye götürüldü. Hiçbir mahkeme, yargıç ile görüştürülmeyen bu kişilerden aileleri günlerce haber alamadı. Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep etti.

ÇOCUKLARA BİLE GÖZALTI

Suudi yetkililer hiç bir soruya cevap vermezken, daha sonra Medine’de tutulan ailerle birlikte toplamda 16 ailenin bugün çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye iade edildiği ortaya çıktı

İade edilen ailelerde, çocukların ve kadınların Türkiye’de serbest bırakıldıkları, eşlerinin ise nerde olduklarının bilinmediği bildirildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri Faruk Y., Ercan O., Mehmet A., İrfan B., Usame T., Hüseyin. A. G., Yunus B. B., Beşir B., Aziz E., Adil K., Şener Y. oldukları ileri sürülüyor.

MALEZYA’DA MAFYATİK KAÇIRMA DÜNYA GÜNDEMİNDE

Malezya’da Hizmet Hareketi’yle irtibatlı 2 Türk kaçırılmasından sonra konunu uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmesinden sonra Malezyalı yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmışlardı. 2 Türk’ün ‘gözaltında olduklarını ifade edilmişti. Malaysia Star’ın haberine göre, Erdoğan rejiminin isteği ile kaçırılan Türklerin bu kez IŞİD’e yardım ve yataklık iftirası ile sorgulandıkları aktarıldı.

Malezya’daki hukuksuzluk bugün The Guardian, The Independent gibi yayın kuruluşlarında da geniş şekilde haber oldu.

Malezya’da Ekim ayında Hizmet Hareketi’ne yakın 2 Türk’ün mafyavari yöntemlerle kaçırılıp Türk istihbaratırna teslim edilmesinden sonra yeni bir şokla daha karşılaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hizmet’le irtibatlı 2 Türk daha kaçırıldı.Bu isimlerin de Türkiye’ye teslim edilip hapse atılmasından endişe ediliyor. Kaçırılanlardan biri Malezya’nın Ipoh şehrinde yeni açılan Türk okulu Time International School’un müdürü Turgay Karaman (43), diğeri de uzun süredir Kuala Lumpur’da esnaflık yapan İhsan Arslan 39).

Erdoğan’ın IŞİD’i ve El Nusra’yı desteklediğini bugün bütün dünya kabul ediyor. Şimdi masum insanları IŞİD’çi diye ihbar edip Türkiye’ye iadesini sağlamaya çalıştıkları ve mafyatik yapılarla işbirliği yaptıkları iddia ediliyor.