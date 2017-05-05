Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanı Dumitru Dragomir hakkında “rüşvet almak ve “kara para aklama” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılarının iddiasına göre Dragomir, 2009- 2011 yılları arasında maç yayınları karşılığında bir kablolu tv şirket yetkilisinden 3 milyon Euro aldı.

Savcılık, futbol maçlarının yayın haklarının alınması konusunda dosyada adı geçen kablolu tv yönetim kurulu başkanı, genel müdürü ve şirketin 5 üst düzey yetkilisinin de soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.