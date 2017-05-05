Malezya’da dün üçüncü bir Türkiye vatandaşının daha gözaltına alındığı açıklandı. Avukatı Rosli Dahlan, akademisyen olan İ.Özçelik’in neden gözaltına alındığı konusunda yetkililerin bilgi vermediğini söylüyor. Yerel medyada Malezya Emniyet Genel Müdürü Halid Ebu Bekir’in, bu kişinin “ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklamasına yer verildi. Ama bu tehdidin niteliği konusunda bilgi verilmedi.

Gözaltına alındığı belirtilen İ.Özçelik’in eşi Hatice Özçelik, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yaşananları anlattı.

Hatice Özçelik şunları söyledi: ”17 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye’den Malezya’ya geldik. Dün eşim arkadaşlarıyla dışardayken saat 16.00 sularında, 20 kadar polis tarafından terör suçlamasıyla tutuklandı. 13 Aralık 2016 tarihinde yine 5 sivil kişi kapımıza gelmişlerdi. Ve Türk Büyükelçiliği’nin yönlendirmesiyle bilgilendirmesiyle geldiklerini söyleyip eşimi tutuklamışlardı. Tutukladıktan bir gün sonra da vizesini iptal etmişlerdi.

50 günlük bir tutuklama sürecinden sonra Birleşmiş Milletler’in desteğiyle eşim serbest kalmıştı ve şu anda halen kendisinin BM kartı var. Buna rağmen, terör suçlamasıyla tutuklandı. Ben buradan Malezya yetkililerine seslenmek istiyorum. Bir yanlış anlaşılma var. Kesinlikle eşim, arkadaşları ve bizler terörle uzaktan yakından ilişkisi olan insanlar değiliz. Bizler karıncayı bile incitmeyiz, sineği bile öldürmeyiz. 13 yaşında bir kızım var benim. Bakın şu anda okula gidemiyor, eğitim hayatı altüst oldu. Lütfen bu yanlış anlaşılmayı düzeltin…”

MALEZYA’DAKİ HUKUKSUZLUKLAR DÜNYA MEDYASINDA

BBC’nin haberine göre, geçtiğimiz Salı günü de “kaçırıldıkları” ihbarı yapılan Türkiye vatandaşları Turgay Karaman ve İhsan Aslan’ın Malezya polisi tarafından gözaltına alındıkları anlaşılmıştı. Avukat Rosli Dahlan bu iki kişinin de avukatlığını yapıyor. Polis bu iki kişinin “Terörle Mücadele” kanunu kapsamında gözaltına alındıklarını, bu nedenle 28 gün gözaltında tutulabileceklerini açıklamıştı. Polisin açıklaması, bu kişilerden Turgay Karaman’ın, Kuala Lumpur’daki bir otoparkta beş kişi tarafından bir araca zorla bindirilirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından gelmişti.

İki kişi iade edilmişti

Gözaltındaki üç Türkiye vatandaşının avukatlığını üstlenen Rosli Dahlan Reuters ajansına son gözaltıların Ekim ayında gözaltına alınıp Türkiye’ye gönderilen iki Türkün durumuna benzediğini söyledi. Dahlan, ilk gözaltına alınan iki kişi hakkında ortaya atılan Gülen destekçisi oldukları iddialarıyla ilgili olarak ise “Bu kişiler akademisyen ve Gülen faaliyetleri ile ilgili suçlanmıyorlar” demişti.

Türkiye’nin baskısı sonucu mu?

Son gözaltı haberinden önce İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, insan hakları kuruluşlarının Malezya hükümetine ülkede gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan’ı Türkiye’ye iade etmeme çağrısı yaptığını yazdı. New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch’a göre (İnsan Hakları İzleme Örgütü) iki Türk iade edilmeleri halinde işkence görebilir ve adil yargılanmayabilir.

Örgütün Asya masası başkan yardımcısı Phil Robertson AFP’ye yaptığı açıklamada, Malezya yetkililerini şeffaf olmamakla suçladı ve “Malezya hükümeti ne olup bittiğini açıklamakla yükümlüdür” dedi.