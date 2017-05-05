Moldova Başbakanı Pavel Filip düzenledikleri ortak basın toplantısında Gülen cemaati okulları ile ilgili konuştu: “Bizim mevzuat ve kanunlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Sorun olursa kanun çerçevesinde çözeriz” dedi.

Moldova’nın Başkenti Kişinev’i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin ülkedeki Hizmet okulları ile ilgili sorusuna Pavel Filip, “Bizim mevzuat ve kanunlara göre hareket etmemiz gerekiyor.” cevabını verdi.

Filip sözlerini şöyle sürdürdü:

“Moldova Cumhuriyetinde yürüyen kanunlar var. Eğitim kurumları mevcut. Biz bu mevzuat ve kanunlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Bizler söz konusu kanunlara göre hareket etmeliyiz, ancak sorunlu bir konu olması halinde sizden bu konuda bilgi bekliyoruz. Ortak çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Konuyu kanun çerçevesinde konuşup çözeriz.”

Moldava Başbakanı, Türkiye’deki darbe girişimini kınadıklarını da ifade etti.

Kadir Topbaş’ın damadının tahliyesi hakkında sorulan soruya ise Başbakan Binali Yıldırım, “İsimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur” cevabını verdi. Yıldırım, sözlerini, “Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararın çıkmasıdır. Biz bunun gayreti içerisindeyiz.” diye sürdürdü.