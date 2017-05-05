[Erhan Başyurt]

Mahkeme salonlarında asılı, ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü ‘Faruk’ unvanına layık görülen Hz. Ömer’e atfedilir.

Mülk, Arapça’da devlet, egemenlik ve yönetim anlamında da kullanılır.

Türkçesi, ‘Devletin temeli, adalettir’…

Yöneticiler, adaleti tesis edebiliyorsa, hukuk varsa devlet varlığını sürdürebilir.

Başka bir deyişle, ‘Adalet yoksa, devletin temeli sarsılır ve yıkılır’.

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AK Parti maalesef bir süredir, adaleti yok ederek, siyasallaştırarak devleti temelinden sarsıyor.

Hukuk yok ediliyor. Suç, artık yasalarda açıkça yer alan ve öngörülebilen bir şey olmaktan çıkarılıyor.

Talimatla ‘delil’ uyduruluyor ve en ağır suçlamalara gerekçe yapılıyor.

Hâkimler de yasalara uygun değil, siyasi talimata uygun kararlar verip masum insanları yok yere sudan bahanelerle hapse atıyor.

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Hukukun mefluç hale getirilmesinde AK Parti iktidarı kadar, onlarla işbirliği yapan ‘ulusalcılar’ da mesuldür.

HSYK üzerinden kurulan ortaklık, hukuku siyasi intikam aracına dönüştürme arayışı, ülkeyi uçurumun eşiğine getirdi.

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AK Parti son dönemlerde vites büyüttü.

Referandum sonrası artık ‘ulusalcıları’ koltuk değneği olarak kullanmasına da gerek kalmadı.

HSYK, önümüzdeki aylarda yeniden şekillendiriliyor.

Bu kez üyeleri kürsü hâkimleri seçmeyecek. Tüm üyeler, doğrudan Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin çoğunlukta olduğu Meclis tarafından atanacak.

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Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıya da artık Cumhurbaşkanı ve AK Parti tek başına atama yapacak.

Kürsü hâkimleri konusunda da artık daha pervasız adımlar atıyorlar.

Darbe bahanesiyle, önceden fişledikleri 4 bin hâkim ve savcıyı ihraç edip, delilsiz hapse attılar.

Yerlerine ‘partili’ hâkim ve savcılar yerleştirip tam kadrolaşıyorlar.

Referandum sonrası sessiz sedasız ‘mülakatla’ alınan bin 300 hâkimin, yüzde 90’ının AK Parti teşkilatlarından olduğu ifade ediliyor.

Bizatihi AK Parti il veya ilçe başkanı olan onlarca isim tek tek açıklandı…

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Tek Adam, Tek Parti… ‘Partili Cumhurbaşkanı’ ve ‘Partili Yargı’ dönemi başladı…

Adında ‘adalet’ olan parti ‘bağımsız, tarafsız ve adil’ olması gereken yargıyı yok etti.

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Adalet yok edilince, komedyene ‘tweet’ attığı için, iş adamına ‘alkış’ çaldığı için, gazeteciye ‘haber’ yazdığı için, polise ‘hırsızları’ yakaladığı için, öğretmene ‘ahlaklı nesil’ yetiştirdiği için müebbet hapis istenir oldu.

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Adalet yok edilince, tahliye kararları uygulanmaz oldu, mahkemede hâkimin tahliye verdiğini cezaevi kapısında savcının gözaltına alması moda oldu. Tahliye kararında ısrar eden hâkimler görevden alınır ve hapse atılır oldu. Mazlumu savunan avukatlar tutuklanır oldu.

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Adalet yok edilince, seçimde hilenin, ihalede usulsüzlüğün, kamuda rüşvet ve yolsuzluğun, torpil ve kayırmacılığın, yasaya aykırı icraatların, anayasayı ihlallerin, işkencenin ve zulmün hesabı sorulamaz oldu…

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AK Parti, Sulh Ceza Hâkimliği adıyla kurduğu ve zulümlerini icra ettiği ‘proje mahkemeleri’ artık tüm yargı camiasına doğru genişletiyor.

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Adalet yok ediliyor. Devlet (mülk), temelinden sarsılıyor.

Gün be gün bu acı gerçeğin daha çok farkına varacağız ve toplum olarak maalesef giderek daha ağır etkilerine maruz kalacağız.

Ve zamanı geldiğinde, devletin temelini yıkanların da o enkazın altında kalacağını göreceğiz…